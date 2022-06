Vrenz Bleijenbergh blijft hopen op de NBA en krijgt hulp van Willy Steveniers

Vrenz Bleijenbergh heeft nog altijd de droom om in de NBA te spelen. Deze zomer waagt hij opnieuw zijn kans om zich in de kijker te spelen. Legende Willy Steveniers helpt hem daarbij.

In 2021 waagde Vrenz Bleijenbergh al zijn kans om in de NBA te geraken. Hij werd toen niet gedraft. Dit jaar waagt hij opnieuw zijn kans. Eerst gaat hij op NBA Summer Camp en daarna is er de Summer League. Bleijenbergh denkt dat hij dit jaar meer kans maakt, zegt hij in Het Nieuwsblad. In 2021 moest een club 900 000 euro betalen, omdat hij nog een contract bij de Antwerp Giants had.

Om zich verder voor te bereiden op de zomer, traint Bleijenbergh individueel bij Willy Steveniers, levende basketlegende. Steveniers wil hem beter maken. Hij vindt dat Bleijenbergh vooral nog dat beetje explosiviteit mist. Ook moet Bleijenbergh nog in gewicht bijkomen. Steveniers vindt wel dat hij daarin moet oppassen. Het mag niet te veel zijn. Anders verliest hij wat snelheid zoals Toni Kukoc ooit.