Belgian Cats kunnen zonder sterkhoudsters Italië weinig in de weg leggen in oefenwedstrijd

In oefenwedstrijden in de vorm van een minitoernooi hopen de Belgian Cats de WK-voorbereiding op gang te brengen. Dat moet dan wel zonder enkele sterkhoudsters gebeuren.

Emma Meesseman, Julie Allemand, Antonia Delaere en Hind Ben Abdelkader zijn niet mee afgezakt naar Spanje. De eerste tegenstander daar was Italië. Een jong België moest de duimen leggen en trok in elk kwart aan het kortste eind.

LISOWA LICHTPUNTJE

Nochtans was er in de eerste helft niet een heel groot verschil. Bij de rust stonden de Belgian Cats amper twee puntjes achter. Een lichtpuntje langs Belgische zijde was immers Maxuela Lisowa, die onze beste schutter was met 15 punten.

De Cats begonnen ook nog sterk aan de tweede helft, maar vervolgens nam Italië de match helemaal in handen. Zeker naar het einde van de wedstrijd toe zagen de Cats hun tegenstander verder weglopen. Het werd uiteindelijk 60-77.