🎥 Boston Celtics slaan buitenshuis meteen toe in NBA Finals

De NBA Finals zijn begonnen en de Boston Celtics hebben de eerste slag geslaan. Buitenshuis meteen gaan winnen: dat is natuurlijk het droomscenario.

Nochtans waren ze er ook bij de Golden State Warriors meer dan klaar voor. Zeker Stephen Curry was erop gebrand om nog een keer geschiedenis te schrijven. Curry zorgde voor een record qua aantal driepunters in een NBA Finals.

Toch zouden de Celtics dus het laatste woord hebben in Game 1. Onder impuls van Al Horford pakte Boston uit met een 2-20-tussenspurt in het vierde kwart. Dat hielp de bezoekers om definitief afstand te nemen. Boston pakte de winst met 108-120. Aan Golden State om te reageren in het vervolg van deze Finals.