Mechelen en Leuven geven het weg: Belgische teams mogen niet naar halve finales BNXT play-offs

Mechelen en Leuven stonden er goed voor om in de BNXT play-offs de halve finales te halen na een zege in de heenmatch.

Beide Belgische teams moesten het in de kwartfinales wel nog zien af te maken in de terugmatch. Zeker in Mechelen kon dat nog een spannende bedoening worden, want het moest een voorsprong van amper twee punten verdedigen tegen Groningen. Leuven kon dan weer met een bonus van veertien punten naar Leiden.

VIERDE KWART NEKT MECHELEN

Mechelen leek het aan de Winketkaai allemaal wel onder controle te hebben, want de bezoekers stonden bij het ingaan van het laatste kwart in het krijt. Door een 13-26 smeerden ze Kangoeroes toch een nieuwe ontgoocheling aan, nadat de Belgische titelfinale al werd verloren van Oostende. Mechelen kocht dus weinig met de 16 punten van Alston. Groningen haalde het met 85-89 en ging een ronde verder.

Leuven had natuurlijk een grotere marge, maar was die na het openingskwart in Leiden al helemaal kwijt. Vanderhaegen was met 12 punten de 'beste' scoorder aan Leuvense zijde. Dat aantal zegt al genoeg. Bij de rust was het verschil 14 punten en was het in totaal dus een gelijke stand, maar in de tweede helft liep Leiden nog verder weg. Leuven kreeg met 81-59 een zware nederlaag te slikken en is net als Mechelen uitgeschakeld.