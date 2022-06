Belgian Cats bieden weerwerk maar verliezen ook tweede oefenwedstrijd, Meesseman wint ondertussen in de VS

Zonder een hoop van de sterkhoudsters is winnen moeilijk, maar de Belgian Cats waren weerbaar in hun tweede oefenmatch. Uiteindelijk werd het een nederlaag met negen punten verschil.

Zeker op het eerste kwart van de Belgian Cats tegen Spanje viel weinig aan te merken. België leidde na tien minuten met 16-20. De motor sloeg vervolgens aan bij Spanje, dat erop en erover ging en bij 36-27 een geruststellende marge beet had.

België reageerde dan wel onmiddellijk en bij de rust was eigenlijk nog alles mogelijk (38-34). Vervolgens namen de Spaanse dames wel weer afstand en liep het verschil op naar 14 punten. Opnieuw deden de Cats een poging om terug te komen.

BELGIAN CATS MILDEREN

De Belgian Cats milderden nog tot 79-70, dat was ook de eindstand. Een nederlaag dus, maar ook een verdienstelijke prestatie. Topscoorder bij België was Resimont met 13 punten.

Update: Emma Meesseman is één van de speelsters die ontbreken bij de Belgian Cats, maar was ondertussen wel actief met haar club Chicago Sky. Chicago ging in de WNBA op bezoek bij Atlanta Dream en won met 65-73. Meesseman maakte 16 punten.