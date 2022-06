OFFICIEEL: LA Lakers bevestigt de komst van oude bekende als nieuwe coach

De LA Lakers van LeBron James slaan een andere weg in, met de komst van een nieuwe coach. Wie dat zou worden, was al dagenlang bekend, maar nu is het ook officieel.

De komst van Darvin Ham naar de LA Lakers was een slecht bewaard geheim in de NBA. Inmiddels hebben de Lakers zijn aanstelling ook officieel aangekondigd. Voor Ham is het een terugkeer op het oude nest. Van 2011 tot 2013 was hij reeds assistent-coach in LA.

In de vijf jaren nadien vervulde Ham dezelfde functie in Atlanta. Dat was onder hoofdtrainer Mike Budenholzer en die volgde hij ook naar Milwaukee. Daar was Ham de voorbije vier seizoenen aan de slag en had hij ook zijn aandeel in de titel in 2021.

OFFICIAL: Welcome to Los Angeles, Coach Ham! pic.twitter.com/V91QyME7EI — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 3, 2022

Bij de LA Lakers zal Ham nu voor het eerst een kans krijgen als hoofdcoach. In april had zijn voorganger Frank Vogel reeds zijn ontslag gekregen na een dramatisch seizoen. De LA Lakers konden zich niet eens plaatsen voor de play-offs.