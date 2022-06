Oostende verliest nipt in Leiden, Groningen en Den Bosch spelen gelijk

Oostende is met 2 punten gaan verliezen in Leiden. In de andere halve finale van de BNXT play-offs hebben Groningen en Den Bosch gelijkgespeeld.

In de BNXT play-offs zijn we toe aan de halve finales. Aan Belgische zijde is er enkel nog Oostende. Leiden, Groningen en Den Bosch vertegenwoordigen Nederland.

Oostende moest in de heenwedstrijd van zijn halve finale eerst naar Leiden. In de 1e helft had Oostende eerst nog de bovenhand, maar door onder meer veel missers van achter de vrijworplijn van Oostende (13/26) kon Leiden langszij komen en stond Leiden 1 punt voor aan de rust. Leiden ging in de 2e helft door op zijn elan. Oostende kon dankzij een sterke Keye van der Vuurst (32 punten, 2 missers) in de buurt blijven. Uiteindelijk was Oostende blij met de eindstand: 84-82.

Tussen Groningen en Den Bosch moet alles nog beslist worden. De heenwedstrijd eindigde op 68-68. De terugwedstrijd op het veld van Den Bosch zal beslissend zijn.