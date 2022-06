Utah ziet trainer na tegenvallend seizoen trainer na acht jaar de deur achter zich dichtdoen

Er komt een trainerswissel aan in Utah. Nochtans hadden ze daar al acht seizoenen dezelfde coach. Die besliste nu zelf om weg te gaan.

Onder Quin Snyder groeide onder meer Donovan Mitchell (foto) naar All Star-niveau en werd er gebouwd aan een sterk collectief. Utah werd zo opnieuw één van de teams die een aardig woordje meespraken in de titeldebatten. Aan het einde van de reguliere competitie in het seizoen 2020-2021 had Utah het beste bilan in de NBA.

Snyder kreeg Utah in de play-offs echter nooit verder dan de halve finales van de Western Conference. Na de goede resultaten in de competitie vorig jaar werd Utah aan het begin van dit seizoen nog wel beschouwd als één van de titelkandidaten. Het stelde echter teleur met slechts een vijde plek in de Conference en een uitschakeling in de eerste ronde van de play-offs door Dallas.

From the fans, the ownership group and the organization: Thank you, Coach 💛 pic.twitter.com/19uu9BhrSd — Utah Jazz (@utahjazz) June 5, 2022

Na een periode van acht jaar samenwerking heeft Snyder nu besloten dat het beter is om uit elkaar te gaan. Utah bedankt hem alvast voor zijn inzet al die jaren. Zijn aanstelling bij Utah in 2014 was voor Snyder de eerste keer dat hij de kans kreeg om als hoofdcoach aan de slag te gaan in de NBA.