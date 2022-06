Met Oostende verliest laatste Belgische ploeg in de BNXT play-offs

Oostende is uitgeschakeld in de BNXT play-offs. Daarmee is de finale volledig Nederlands.

De finalisten van de BNXT play-offs zijn bekend. Geen enkele Belgische zit in de finale.

Oostende verloor ook de terugwedstrijd van zijn halve finale. Tegen Leiden moesten ze in eigen huis in de 1e helft vooral achtervolgen, maar aan de rust stond het gelijk. Oostende begon goed aan het 3e quarter. Ze zetten meteen een 13-0 neer, maar Leiden begon terug in de match te komen. Leiden won uiteindelijk van Oostende dat niets meer klaar kon krijgen. Bij Leiden was Worthy de Jong de absolute uitblinker. Hij maakte 31 punten.

Leiden zal het in de finale opnemen tegen Groningen. De heenwedstrijd tussen Groningen en Den Bosch was op een gelijkspel geëindigd. Ook in de terugwedstrijd was het een dubbeltje op zijn kant. Groningen kon op het einde van de wedstrijd een kloofje slaan. De remonte van Den Bosch kwam te laat.

De heenwedstrijd van de finale van de BNXT play-offs is donderdag. Zaterdag is er de terugwedstrijd.