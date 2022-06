Voormalige bondscoach ergerde zich aan Oostendse mentaliteit: "Valt in het niets"

Een opmerkelijke gast in Oostende woensdagavond was coach Eddy Casteels van Leuven Bears.

De mentaliteit die Oostende op het veld liet zien stelde maar weinig voor. Dat leverde hen een uitschakeling op tegen Leiden. “Overconfidence is a weakness. De mentale weerbaarheid van jongens als Bratanovic, Buysschaert of toptalent Keye van der Vuurst valt in het niets met die van een Worthy de Jong of Mikalauskas”, zei Casteels bij Sporza.

“Die jongens van Oostende lopen daar wat te huppelen en vinden dat amusant. Maar op dat moment gaat het niet om de entertainmentwaarde, wel over de wil om te winnen. Dan zie je het verschil. Oostende zit nog in een proces, terwijl Leiden piekte.”

Casteels hoopt dat de BNXT League verder uitbreidt. “In Frankrijk en Duitsland hebben ze een competitie met 18 teams, dus wij zouden hier ook een mooie competitie kunnen maken met 18 gezonde teams. Na die competitie kunnen dan de play-offs in eigen land gespeeld worden. Dat zouden ze moeten bestuderen. Want er kunnen nog stappen gezet worden.”