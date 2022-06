🎥 Boston krikt thuisreputatie op en gaat opnieuw aan de leiding in de NBA Finals, Meesseman verliest van ex-club

De NBA Finals bereiken, deed Boston eigenlijk zonder aan een ferme thuisreputatie te werken. Die is nu wel serieus opgekrikt met de zege in Game 3.

Ondanks zijn succes in de play-offs had Boston thuis wel al af en toe een steekje laten vallen. Het had vier van zijn laatste zeven wedstrijden in de TD Garden verloren. Als het thuisnederlagen in de Finals kan vermijden, is het de nieuwe kampioen. Dat is de realiteit nadat het na de eerste twee ontmoetingen met Golden State 1-1 stond.

Boston was van bij het begin klaar voor Game 3 en stond na het eerste kwart al 11 punten voor. Bij aanvang van het laatste kwart was de spannning echter teruggekeerd, het verschil was nog maar 4 punten. In het slot was het voor Golden State echter zwoegen voor elke score tegen die zo geroemde verdediging van Boston. De Celtics wonnen nog comfortabel met 116-100.

Ze hadden die overwinning in grote mate te danken aan de tandem Jaylen Brown - Jayson Tatum. Brown scoorde 27 punten, Tatum 26. Boston gaat met 2-1 aan de leiding in de NBA Finals. Game 4 zal in de nacht van vrijdag op zaterdag gespeeld worden.

Update: in de WNBA is de reguliere competitie volop aan de gang. Emma Meesseman ging met Chicago Sky op bezoek bij haar ex-club Washington Mystics. Chicago had de vorige drie matchen gewonnen, maar Washington maakte een einde aan die reeks. Na een spannende wedstrijd werd het 84-82. Niet de verhoopte terugkeer dus voor Meesseman, die enkele dagen geleden met Chicago wel nog won van Washington.