Stephen Curry stelt fans van de Golden State Warriors gerust en speelt Game 4 van de NBA Finals

Voor de fans van de Golden State Warriors was tijdens het 4e quarter van Game 3 van de NBA Finals even schrikken. Bij een gevecht om de bal kwam Al Horford met zijn volle gewicht op het linkerbeen en de linkerenkel van Stephen Curry. Curry kwam grimassend terug recht.

Curry probeerde eerst nog door te spelen, maar ruim een minuut later op 2 minuten van het einde de westrijd ging hij toch naar de kant. Coach Steve Kerr zorgde voor twijfels, maar Curry bevestigde dat hij zou spelen in Game 4. "Het lijkt goed op een blessure begin maart, maar toen kon ik moeilijk wandelen", zei Curry.

"Back then, I couldn't; Yesterday, I could!" - Steph Curry on difference between current and previous foot injury, gives positive update on return in Game 4 of Finals https://t.co/KkGbbxdF0k #NBA #Basketball