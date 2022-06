LeBron James heeft stevige plannen voor de toekomst

De Amerikaanse superster LeBron James uit de NBA wil graag eigenaar worden van een NBA-team.

Dat liet LeBron weten in de HBO-serie The Shop, een praatprogramma waarin hij over heel wat zaken aan het woord komt.

En het gaat niet om zomaar een team. “Ik wil een team kopen, dat is zeker. Ik wil een team hebben in Las Vegas”, liet hij weten.

Na het seizoen 2024 zouden twee nieuwe teams aan de NBA toegevoegd kunnen worden. Er wordt gedacht aan Seattle en Las Vegas.