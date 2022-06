🎥 Stephen Curry heerst in Game 4 en brengt Golden State opnieuw langszij in NBA Finals, Chicago Sky wint in WNBA

Golden State vreesde even dat Stephen Curry niet fit zou geraken voor Game 4 van de NBA Finals, maar dat was wel het geval en dat heeft iedereen geweten.

De allerbeste Curry stond op, net op het moment dat zijn ploeg hem zo nodig had. Golden State stond na drie wedstrijden 2-1 achter en Boston leidde bij de rust ook met 5 punten in Game 4. Curry bleef echter de volledige tweede helft zijn wil opleggen en kwam uiteindelijk uit op een totaal van 43 punten.

Wat het nog specialer maakte: zijn individuele glansprestatie rendeerde ook voor zijn ploeg. Golden State had in het derde kwart al de leiding genomen en nam in de laatste twaalf minuten van de wedstrijd helemaal afstand van Boston.

De Warriors gingen op verplaatsing dus winnen met 107-97. Zo is alles weer te herdoen in de NBA Finals: het staat 2-2 in de serie. De volgende wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag en die zal Golden State op eigen terrein afwerken.

Update: in de WNBA won Chicago Sky van Connecticut Sun met 79-83 en speelde Emma Meesseman (26 punten) een sterke partij. Er speelden overigens twee Belgische dames mee bij Chicago. Julie Allemand maakte haar debuut.