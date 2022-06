Kampioen van de eerste BNXT League is gekend na Nederlands onderonsje in finale

De eerste BNXT League heeft zijn ontknoping gekend. De kampioen is dus ook bekend, nadat twee Nederlandse ploegen het tegen mekaar opnamen in de finale.

De BNXT play-offs werden afgehaspeld volgens het principe van heen-en terugmatchen. Er werden dus geen series gespeeld. De finale ging tussen Leiden en Groningen. De heenmatch in Groningen was door Leiden gewonnen met 72-75.

Die beperkte voorsprong moest het dus in eigen huis gaan verdedigen en dat dreigde helemaal mis te lopen. Leiden scoorde nog wel de eerste vier punten, maar kreeg dan een 0-15 om de oren. Bij de rust stond het zelfs 16 punten in het krijt.

LEIDEN ZET SCHEVE SITUATIE RECHT

Langzaam maar zeker begon de machine nadien wel aan te slaan. In een sterk laatste kwart slaagde Leiden er nog in om de scheve situatie helemaal recht te zetten. Zelfs de terugmatch werd nog gewonnen met 71-70, onder impuls van De Jong (18 punten). Leiden is dus de eerste kampioen van de Lage Landen. Het was wel Den Bosch dat zich tot Nederlands kampioen kroonde, terwijl de Belgische titel voor Oostende was.