Antonia Delaere speelt volgend seizoen voor Venezia

Antonia Delaere speelt volgend jaar voor Venezia. Dat heeft de club zelf bekend gemaakt. Zo zal Delaere aan haar 4e land toe zijn.

In België speelde Delaere al voor Boom, Namur en Castors Braine. Bij die laatste club pakte ze 3 titels op een rij. Nadien volgde Nantes en Ibeata in Spanje. Afgelopen seizoen speelde ze voor Zaragoza. Reyer Venezia liet weten dat Delaere volgende seizoen voor hen zal spelen.

"Ik heel blij om voor Venezia te spelen", laat Delaere via de club weten. "Het is een club met een grote traditie en met een grote ambities in de toekomst. Ik denk dat alles aanwezig is om een goede groep te creëren en een hoofdrol te spelen in Italië en Europa en kan niet wachten om de ploegmaten en fans te leren kennen. Ook heef Venezia de laatste jaren een serieuze reputatie opgebouwd voor binnen Europa. Ik ben heel dankbaar voor deze kans."

Delaere is ook een van de vaste waarden van de Belgian Cats. Ze heeft al 124 caps.