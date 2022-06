Emma Meesseman en Julie Allemand dragen bij aan nieuwe nipte overwinning van Chicago in WNBA

Nipte overwinningen boeken met Chicago: Emma Meesseman en Julie Allemand kunnen het blijkbaar wel gewoon worden. Ze realiseerden dit opnieuw op bezoek bij New York.

Chicago Sky had in zijn vorige wedstrijd met vier punten verschil gewonnen van Connecticut. Dat was ook de eerste wedstrijd van Julie Allemand in het shirt van Chicago. De ploeg uit Illinois rekende ook op zowel Meesseman als Allemand bij de verplaatsing naar New York Liberty.

Opnieuw werd het een spannende bedoening. Julie Allemand graaide 2 punten mee. Emma Meesseman had met 20 punten al helemaal een belangrijke impact op de wedstrijd. Dat kon niet verhinderen dat Chicago Sky in de slotseconden nog 86-85 in het krijt stond.

BOM VAN VANDERSLOOT BESLIST DE MATCH

Gelukkig voor Chicago was er nog Courtney Vandersloot, net als Meesseman goed voor 20 punten. Vandersloot knalde met een seconde op de klok de beslissende driepunter binnen en zorgde voor de 86-88-eindstand. Ionescu, de uitblinkster bij New York, kocht zo weinig voor haar triple-double.