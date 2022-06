🎥 De Golden State Warriors winnen de 5e wedstrijd en staan op 1 zege van een nieuwe NBA-titel

De Golden State Warriors hebben een stevige optie genomen voor een nieuwe NBA-titel. Ze wonnen de 5e wedstrijd en staan nu 3-2 voor.

Na 4 wedstrijden stond het in de NBA Finals tussen de Golden State Warriors en de Boston Celtics 2-2. De 5e wedstrijd was op het veld van de Warriors.

De 4e wedstrijd hadden de Warriors gewonnen. Dus dan zou het logisch zijn dat de Celtics zouden winnen. In de NBA Playoffs hadden de Celtics al 7 wedstrijden verloren. Nadien volgde telkens een overwinning van hen. Maar dat was er niet aan te zien. De Warriors liepen in de 5e wedstrijd meteen uit. De Celtics misten ook hun 1e 12 shots van achter de driepuntlijn. Dat is een record in de NBA Finals. Aan de rust stonden de Warriors 51-39 voor.

RUNS

Na de rust begonnen de Celtics meteen verschroeiend. Ze begonnen met een 0-10-run en halfweg het 3e quarter kwamen ze voor de 1e keer voor. De Warriors konden aanklampen en begonnen het laatste quarter met een punt voorsprong. De Warriors begonnen aan dat quarter met een 10-0-run. De Celtics konden daarvan niet meer bekomen en zo wonnen de Warriors met 104-94.

Bij de Warriors was Andrew Wiggins de uitblinker. Hij maakte 26 punten en was goed voor 13 rebounds. Stephen Curry had niet zijn dagje en maakte maar 16 punten. Opvallender was dat hij geen enkele driepunter kon scoren. Jayson Tatum en Marcus Smart waren het best bij shot voor de Celtics. Ze maakten respectievelijk 27 en 20 punten. De volgende wedstrijd is donderdagnacht.