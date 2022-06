🎥 Kyara Linskens trekt naar Montpellier en vindt daar de bondscoach terug

Kyara Linskens gaat volgend seizoen voor Montpellier spelen. Daar vindt ze Belgisch bondscoach Valéry Demory terug.

Afgelopen seizoen speelde Kyara Linskens voor het Russische Orenburg. Daarin was ze in de Russische competitie goed voor 11,4 punten en 8,1 rebounds per wedstrijd. In de EuroCup was ze goed voor 7,6 punten en 4,1 rebounds per wedstrijd. Daarvoor speelde Linskens ook al in Tsjechië, Italië en Polen.

Linskens trekt naar Montpellier. Daar zal ze Belgisch bondscoach Valéry Demory tegenkomen. Hij is coach van Montpellier.