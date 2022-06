Kevin Tumba komt opnieuw in België basketten

Opvallende transfer in het basketbal. Kevin Tumba zal volgend seizoen weer in ons land spelen.

De 31-jarige Kevin Tumba heeft een contract getekend bij Brussels in de BNXT League. Eerder speelde hij onder andere in Charleroi, Leuven en Bergen.

De voorbije jaren was hij echter in het buitenland actief. In 2017 ging hij voor drie seizoenen naar Murcia. Daarna passeerde hij in Griekenland en Frankrijk.

Een stevige versterking dus voor coach Jean-Marc Jaumin. Met de 2m06 van Tumba heeft hij extra centimeters in huis.