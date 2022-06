Na de NBA Finals 2022: de legacy van Stephen Curry wordt alleen maar groter

De Golden State Warriors wonnen afgelopen nacht hun 7e NBA-titel. Stephen Curry won voor de 1e keer NBA Finals MVP. Zijn legacy was al indrukwekkend. Na dit seizoen is die alleen maar groter geworden.

In 2022 wonnen de Golden State Warriors opnieuw de NBA-titel. Hun 7e al. Stephen Curry was de NBA Finals MVP. Het was de 1e keer dat hij die kreeg. Het was wel al zijn 4e titel. Daarvoor kregen Andre Iguodala en Kevin Durant (2 keer) die trofee mee naar huis. Die extra trofee geeft meer glans aan zijn carrière. Aan zijn legacy. Voor die trofee was die al indrukwekkend.

Curry werd in 2009 als 7e gekozen in de NBA Draft door de Golden State Warriors. Tijdens college had hij al indruk gemaakt door zijn shot skills. De 1e jaren in de NBA kwam hij in een ploeg terecht die niet zo goed was. In zijn 3e seizoen kreeg hij ook te maken met blessures. Ondertussen was Klay Thompson erbij gekomen. Ook Draymond Green kwam erbij. Later kwam ook Andre Iguodala en in 2014 werd Steve Kerr de nieuwe coach. Nadien volgden 4 titels.

Tijdens de periode dat Curry in de NBA speelde is het basketbal in de NBA totaal veranderd. Begin deze eeuw ging heel veel nog inside. Curry heeft dat verandert. Hij shot van overal. De afstand werd relatief. Shots van de top van de bucket zijn lay-ups voor hem. Door hem zijn ook andere spelers beginnen shotten vanaf het logo. Het midrange bestaat nog nauwelijks. Ook dat komt door Curry.

Hij shot ook duizelingwekkende cijfers achter de driepuntlijn. In totaal heeft hij al in het reguliere seizoen 3117 driepunters binnengeshot. Op 7290 pogingen. Hij haalt daarmee een percentage van 42,8%. Indrukwekkend gewoon. In de NBA Playoffs vinden we gelijkaardige cijfers. Het gevolg is dat hij heel lastig is om te verdedigen. Je moet hem schaduwen vanaf halfcourt. Al is zelfs dat al moeilijk. Getuige zijn 43 punten in Game 4 van de Finals 2022.

Het driepuntrecord van Ray Allen nam Curry begin dit seizoen ook al over. Mogelijk wordt dat een record dat nog moeilijk zal verbroken worden. Hij zal aan zijn tempo aan het einde van zijn carrière meer dan 4000 driepunters achter zijn naam hebben staan.

Zijn palmares is ondertussen indrukwekkend. Hij werd, zoals al eerder gezegd, 4 keer NBA-kampioen. Ook werd hij al 2 keer verkozen tot MVP. In 2016 zelfs unaniem. Niemand anders kan dat zeggen. Ook werd hij al 1 keer NBA Finals MVP. Hij is ook al 8 keer All-Star geweest. Na zijn carrière zal hij ook in de NBA Hall of Fame worden opgenomen en zijn nummer 30 zal niemand nog dragen.