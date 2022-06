Dit is het programma van de Belgian Lions en Belgian Cats op het WK 3X3 basketbal in Antwerpen

Het WK 3X3 basketbal begint vandaag op de Groenplaats in Antwerpen. Ook de Belgian Lions en de Belgian Cats zijn van de partij. Dit is hun programma.

Voor de Belgian Lions was er vooraf een verrassing. Maxime Depuydt speelt in de plaats van Raf Bogaerts. Samen zal Depuydt met Thibaut Vervoort, Nick Celis en Bryan De Valck België vertegenwoordigen.

De Lions zitten in Poule D. Op dinsdag spelen ze eerst tegen Slovenië om 17.30 uur. Daarna volgt Egypte om 21.35 uur. Donderdag volgen nog de Verenigde Staten om 17.30 uur en Oostenrijk om 21.35 uur. Als ze hun poule winnen, mogen ze meteen door naar de kwartfinales tijdens de avondsessie zaterdag. Een 2e of 3e plaats geeft recht op de 1/8-finales, die donderdag in de namiddag worden gespeeld. De halve finales en finales volgen op zondag.

De Belgian Cats zijn minder ervaren in de discipline, maar de speelsters kennen elkaar wel van 5 tegen 5. De ploeg bestaat uit Julie Vanloo, Ine Joris, Becky Massey en Laure Resimont.

De Cats komen uit in Poule C. Woensdag spelen ze om 17.30 uur tegen Mongolië. Om 21.35 uur volgt Egypte. Vrijdag spelen ze om 17.30 uur tegen Polen en om 21.35 uur tegen de Dominicaanse Republiek. Ook voor de Cats geldt later hetzelfde stramien. Bij poulewinst spelen ze zaterdagavond in de kwartfinales. Eerder op de dag zijn er de 1/8-finales als ze 2e of 3e eindigen in hun poule. De halve finales en finales zijn op zondag.