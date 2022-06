Uitgelegd: dit zijn de regels van het 3X3 basketbal

Vandaag begint op de Groenplaats in Antwerpen het WK 3X3 basketbal. Vorig jaar maakten we kennis met deze relafief nieuwe discipline op de Olympische Spelen. Daarom frissen we de regels nog eens op, want die regels zijn een beetje anders dan bij het klassieke basketbal.

Aan de basisregels wordt er niet geraakt. Een loopfout blijft een loopfout. Hetzelfde met de fouten en de bal op de voet. De verschillen zijn subtieler om de discipline spannender en dynamischer te maken. Ten eerste is er, wat had je gedacht, het aantal spelers. Er staan per team maar 3 spelers op het terrein. Ook wordt er gebruik gemaakt van 1 helft van het veld. KORTERE SHOTCLOCK In het klassieke basketbal is er een shotclock van 24 seconden. Bij het 3X3 zijn dat er 12. Ook zijn de ploegfouten een beetje anders. Bij 7 ploegfouten volgen er bij elke nieuwe fout altijd 2 vrijworpen. Na elke score moet de bal weer achter de tweepuntlijn. Het score is altijd 1 punt waard. Tenzij je achter de tweepuntlijn staat. Als ploeg probeer je zo snel mogelijk naar 21 punten te gaan. Dan is de wedstrijd gedaan. Of als dat niet lukt is er nog altijd de tijd. Een wedstrijd duurt maximaal 10 minuten. De ploeg die dan de meeste punten heeft, wint. Als het gelijk is wordt er doorgespeeld tot er een ploeg 2 punten voorsprong heeft.