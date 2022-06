🎥 Meesseman en Allemand schrijven geschiedenis en maken deel uit van strafste comeback ooit in WNBA

Emma Meesseman en Julie Allemand hadden reden om te glimlachen: de strafste comeback ooit in de WNBA werd door hun team gerealiseerd.

De Belgische speelsters gingen met Chicago Sky op bezoek bij leider Las Vegas. Het dreigde een bezoek te worden om snel te vergeten, want het eerste kwart was helemaal voor Las Vegas (41-18). Op een gegeven moment leidden de Aces zelfs met 28 punten.

Match gespeeld zou je denken, maar niets was minder waar. Chicago begon te timmeren aan een comeback. De 17 punten, 6 rebounds en 6 assists van Emma Meesseman kwamen daarbij goed van pas. Ook Julie Allemand deed haar duit in het zakje met 3 rebounds en 6 assists.

Na drie kwarts had Chicago de scheve situatie al ruimschoots rechtgezet en stond het 73-83. De overwinning kwam ook in het slot van de wedstrijd niet meer in het gedrang. Eindstand: 95-106. Meteen goed voor de strafste comeback ooit in een WNBA-wedstrijd.