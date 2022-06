2 op 2 voor de Belgian Cats: low scoring game tegen Mongolië, makkelijke zege tegen Egypte

De Belgian Cats zijn uitstekend begonnen aan het WK 3X3 basketbal. Tegen Mongolië wonnen ze moeizaam na een low scoring game. Egypte was een makkelijke klip.

Nog voor het tornooi van de Belgian Cats begon, zagen ze de tegenstandster uit de Dominicaanse Republiek forfait geven voor het tornooi. Daardoor hebben ze vrijdag een wedstrijd minder.

LOW SCORING GAME TEGEN MONGOLIË

De 1e wedstrijd van de Cats was tegen Mongolië. In de 1e minuten hadden beide landen het moeilijk om te scoren door de hoge intensiteit in verdediging. Halfweg stond het 3-4 in het voordeel van de Cats.

Daarna sloegen de Cats een klein kloofje: 3-7, maar ze hadden ondertussen ook al 7 ploegfouten, waar Mongolië gebruik van maakten. Op ruim een minuut van het einde stond het 8-10. Ook Mongolië had ondertussen 7 ploegfouten. Daardoor konden ze op het einde nog uitlopen. Ze wonnen met 8-12.

VLOTTE WINST TEGEN EGYPTE

Later op de avond moesten de Cats tegen Egypte spelen. Het begin ging vlotter voor hen. Na enkele minuten stonden ze 9-2 voor.

Egypte kon er weinig tegenin brengen. België controleerde en liep verder uit richting een tienpuntenkloof. Het was wachten op het einde. Het werd 19-6.

De Belgian Cats zijn ook al zeker van de eindfase.