De Belgian Lions naar de kwartfinales in WK 3X3 na stunt tegen Team USA en zege tegen Oostenrijk

De Belgian Lions zijn door naar de kwartfinales op het WK 3X3. Ze stunten tegen Team USA en wonnen tegen Oostenrijk.

Op de 2e speeldag speelden de Belgian Lions eerst tegen Team USA. Vanaf het begin was het duidelijk dat het een intense wedstrijd zou worden. Er werd hard verdedigd en het tempo lag hoog. Na 4 minuten was het nog zo goed als gelijk: 8-7 in het voordeel van de Lions.

Iets over halfweg was er een opstootje na een duw in de rug van Bryan De Valck, waardoor hij een elleboog in zijn gezicht kreeg. Het gevolg was een dubbele technische fout en de Lions hadden al 7 ploegfouten. Daarna bleef het een close game. Na 10 minuten stond het 18-18. Er kwamen verlengingen. Op een tweepunter van Thibaut Vervoort kreeg hij een fout mee en hij kreeg 2 vrijworpen. Vervoort maakte het af.

ZEGE TEGEN OOSTENRIJK

Voor hun laatste wedstrijd wisten de Lions dat ze al zeker waren van de groepswinst en de kwartfinales. In hun slotwedstrijd tegen Oostenrijk pakten de Oostenrijkers in het begin een klein kloofje. De Lions volgden op de voet en kwamen langszij. Halfweg stond het 10-10.

Het bleeft spannend. In de laatste minuten maakten De Valck en Vervoort enkele belangrijke scores. Daardoor wonnen de Lions ook hun laatste groepswedstrijd. Hun kwartfinale spelen ze zaterdag om 17.30 uur.