🎥 2 dagen na de straffe comeback: Emma Meesseman en Julie Allemand kennen een makkelijke avond tegen de LA Sparks

2 dagen na de straffe comeback tegen de Las Vegas Aces moesten Emma Meesseman en Julie Allemand opnieuw aan de slag tegen de LA Sparks. Die partij zorgde voor een makkelijke avond.

De Chicago Sky moesten spelen tegen de LA Sparks. Na een aarzelend begin drukten de Sky het gaspedaal in. Na het 1e quarter stonden ze al 15 punten voor. Aan de rust waren er dat 29.

Na de rust konden de Sky controleren. Het verschil bleef altijd minsten 20 punten. Het 4e quarter deed er zelfs niet meer toe. Daarin werd ook nauwelijks nog gescoord.

Voor de Sky was het voordeel dat ze de minuten goed konden verdelen tussen de speelsters. Enkel Candace Parker speelde ruim meer dan 25 minuten. Zij pakte uit met een triple double en is de WNBA nu recordhoudster met 3 stuks. Ze had 10 punten, 14 rebounds en 10 assists. Emma Meesseman scoorde 11 punten. Julie Allemand pakte 3 rebounds en deelde 6 assists uit.