De Orlando Magic kiezen Paolo Banchero als 1e tijdens de NBA Draft

Paolo Banchero is door de Orlando Magic als 1e gekozen in de NBA Draft. Chet Holmgren werd als 2e gekozen door de Oklahoma City Thunder.

Afgelopen nacht was er de NBA Draft. De Orlando Magic kregen na de Draft Lottery de 1e pick. Zij kozen voor Paolo Banchero. De power forward speelde afgelopen jaar bij Duke, waar hij in 39 wedstrijden goed was voor 17,2 punten per wedstrijd en 7,8 rebounds per wedstrijd. Ook haalde hij met Duke de Final 4 tijdens March Madness.

De 2e pick was voor de Oklahoma City Thunder. Zij kozen voor Chet Holmgren. De Houston Rockets kozen als 3e Jabari Smith Jr.