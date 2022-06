Belgian Lions houden de droom levend en gaan naar de halve finales op het WK 3x3

De droom op een WK-medaille in eigen land blijft levend. De Belgian Lions gaan naar de halve finales op het WK 3x3.

In de kwartfinales van het WK in Antwerpen stond een affiche tussen België en Polen op het programma. De Polen begonnen behoorlijk stevig met een paar tweepunters en liepen 5-2 uit. De Belgen keerden het echter om naar een 7-8-tussenstand.

GLANSROL VOOR DEPUYDT

Het was dankzij het collectief dat België kon strijden voor de kwalificatie. Met Maxime Depuydt die zich in een glansrol speelde door enkele cruciale shots te maken. Zo konden de Belgian Lions hun voorsprong nog uitbouwen richting 12-16.

Van op de vrijworplijn werd het in het slot 14-18. Polen nam nog twee tweepunters, maar dat was tevergeefs: de overwinning was binnen. De Belgian Lions draaien op het WK 3x3 in eigen land mee tot op de laatste dag en komen in de halve finales uit tegen Servië.