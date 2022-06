De Belgian Cats stoten door naar de kwartfinales, maar ziet Laure Resimont uitvallen

De Belgian Cats staan in de kwartfinales van het WK 3X3. Ze klopten Brazilië. Wel zagen ze Laure Resimont uitvallen met een enkelblessure.

De Belgian Cats speelden in de 1/8-finales tegen Brazilië. De 1e minuten misten beide ploegen verschillende shots. Na een time out kwam er meer tempo in de wedstrijd. Na 4 minuten viel Laure Resimont uit nadat ze haar linkerenkel had verzwikt. Het publiek ging erachter staan.

Daarna namen de Cats het momentum. Ze liepen 3 punten uit. Op anderhalve minuut van het einde stonden de Cats 4 punten voor. Via de vrijworpen konden ze verder uitlopen. Het werd 15-9. In de kwartfinales spelen de Cats tegen China. Zij zijn de regerende wereldkampioen.