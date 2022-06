Belgian Lions winnen op groot terrein spannende en vriendschappelijke 'Derby der Lage Landen'

Terwijl hun 3x3-collega's het beste van zichzelf geven, hebben de Belgian Lions die op het grote terrein basketbal spelen zich ook positief laten opmerken. En dit in een 'Derby der Lage Landen'.

De Belgian Lions beginnen donderdag aan een tweeluik in de WK-kwalificatie. Dan nog wat vertrouwen tanken in een oefenpartij, kan zeker geen kwaad. De thuiswedstrijd tegen Nederland moest hiervoor dienen. Langs Belgische zijde ontbraken wel heel wat sterkhouders.

De Nederlanders roken hun kans en stonden aan de rust nog met 38-41 voor. België greep deze wedstrijd aan om enkele spelers hun debuut te laten maken als international, maar wilde natuurlijk ook gewoon winnen. Met een stand van 71-71 gingen beide landen de laatste seconden in.

LECOMTE SCOORT BESLISSENDE LAY-UP

Met nog zeven seconden op de klok scoorde Manu Lecomte (foto) de lay-up die de Belgian Lions op 73-71 zette. Nederlander Jito Kok ondernam 'at the buzzer' nog een poging om gelijk te maken, maar slaagde daar niet in. Nipte winst dus voor België, dat zich nu kan richten op de WK-kwalificatiematchen tegen Slovakije en Servië.