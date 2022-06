Nick Celis teleurgesteld maar nog vol ambitie: "Bronzen medaille zal ook hoogtepunt zijn"

Nick Celis, de bezieler van het Belgische 3X3-project, was achteraf enorm teleurgesteld dat de Lions niet naar de finale doorstootten.

De sfeer op de Groenplaats was magisch, dat 3X3-basket leeft in België heeft na deze week ook de hele wereld gezien. Sptijig genoeg zal dat zonder Red Lions zijn in de finale.

"Het verschil was kleiner op het veld dan dat de score doet uitschijnen. Op het veld was het veel bemoedigender maar ik ben wel enorm teleurgesteld", vertelt Nick Celis na afloop van de verloren wedstrijd tegen Servië.

"We moeten slimmer zijn gewoonweg. Al een hele week maken we domme fouten op beslissende momenten. Nu ook en ze lopen meteen twee punten verder weg. Het was een heel lastige wedstrijd maar dat weet je op voorhand als je tegen Servië moet. Ze zijn een heel fysieke tegenstander", klinkt het.

Strijden voor brons

De wereldtitel is niet meer mogelijk voor de Lions maar het WK is nog niet gedaan. Later vandaag kunnen ze strijden voor het brons. Dat zal tegen Frankrijk of Litouwen zijn.

"Dat moeten we even bekijken en daarna moeten we een tactisch plannetje maken. Nu gaan we voor het brons, dat zou ook een hoogtepunt zijn. We zullen er alleszins frisser aan beginnen als op de Spelen toen we tegen Servië moesten", besluit Celis.