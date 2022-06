🎥 Assist van Emma Meesseman leidt tot winnende score 'at the buzzer', ook Allemand in de dubbele cijfers

Emma Meesseman en Julie Allemand hebben het weer geklaard. Het was wel pas 'at the buzzer' dat hun team Chicago de winst kon pakken, na een assist van Meesseman.

In de thuiswedstrijd tegen Minnesota Lynx zorgde Meesseman met een lay-up via het bord voor de eerste punten. In totaal zou Meesseman 15 punten scoren. Inclusief een jumper die Chicago Sky een geruststellende marge leek te bezorgen (78-66).

Dat was dus na een betere periode van Chicago. Ook Julie Allemand droeg daar toe bij met één van haar meest productieve wedstrijden tot dusver. Allemand scoorde elf punten. Metde dankzij een knappe drive naar de basket in het derde kwart.

Het werd op het einde dus echter wel nog spannend. Bij een stand van 85-85 mocht Chicago de bal nog één keer in het spel brengen. Mooi samenspel tussen Meesseman en Vandersloot: die laatste knalde 'at the buzzer', in de slotseconde dus, nog een driepunter binnen. Eindstand: 88-85.