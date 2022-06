Sam Van Rossom stopt onverwacht bij de Belgian Lions

Sam Van Rossom stopt bij de Belgian Lions. Hij heeft bij Valencia voor 1 jaar verlengd, op voorwaarde dat hij zou stoppen met de nationale ploeg.

Eind november 2021 speelde Sam Van Rossom zijn laatste wedstrijd voor de Belgian Lions. Hij maakte toen 20 punten en leidde België naar een stunt tegen Servië. Toen wist Van Rossom nog niet dat het zijn laatste wedstrijd zou zijn voor de nationale ploeg.

"Ik kon bijtekenen voor een jaar bij Valencia, maar ze wouden dat ik dan geen wedstrijd meer zou spelen voor de nationale ploeg", zei Van Rossom aan Sporza, die zijn 10e seizoen zal beginnen bij Valencia. "Valencia speelt in de EuroLeauge volgend seizoen en ze willen me daar niet missen. Ik zal het EK ook niet spelen." Daardoor zal Van Rossom ook nooit een WK spelen.

"Het is de moeilijkste beslissing die ik heb moeten maken in mijn carrière", schrijft Van Rossom in een brief. "Ik wil Eddy Casteels en Jacques Ledure bedanken. Zij geloofden in de nationale ploeg toen het minder ging. Ook wil ik de Dario Gjergja en Jacques Stas bedanken om het project over te nemen. Ook dat ze mijn beslissing begrijpen en respecteren. Ten slotte wil ik ook alle stafleden, ploegmaats en fans bedanken."

Gjergja reageerde bij Sporza over de beslissing van Van Rossom: "Ik begrijp hem volledig. Valencia gedeeltelijk. Van Rossom wou dit niet, maar het zou niet fair zijn om zijn beslissing niet te volgen. Hij heeft zo veel voor het Belgische basketbal gedaan, waardoor hij het absoluut verdient om die beslissing alleen te maken."