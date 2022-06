Emma Meesseman en Julie Allemand winnen met de Chicago Sky van de Connecticut Sun

De Chicago Sky hebben van de Connecticut Sun gewonnen. Het team van Emma Meesseman en Julie Allemand wonnen overtuigend de topper in de WNBA.

Afgelopen nacht stond er een topper op het programma in de WNBA. De Chicago Sky met Emma Meesseman en Julie Allemand speelden tegen de Connecticut Sun.

Na 5 minuten stond het 12-12, maar daarna duwden de Sky het gaspedaal in. Na het 1e quarter stond het 32-16. Daarna bleven ze controleren en bij de rust was de kloof 22 punten (55-33). In de 2e helft werd het verschil geleidelijk aan kleiner, maar dat werd nooit kleiner dan 6 punten op enkele seconden van het einde. De Sky kwamen nooit in de problemen en wonnen met 91-83.

In de basis stond opnieuw Meesseman, maar haar impact was tegen de Sun eerder beperkt. Ze was goed voor 4 punten, 1 rebound, 1 assist en 1 blockshot. Met haar op het plein liepen de Sun wel 5 punten uit. Allemand maakte 3 punten en zorgde voor 3 assists.