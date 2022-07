🎥 Emma Meesseman gaat na het WNBA-seizoen naar Fenerbahce

Emma Meesseman heeft een nieuwe club. Na het WNBA-seizoen gaat ze aan de slag bij Fenerbahce.

Sinds 2016 was Emma Meesseman aan de slag bij Jekaterinburg, maar na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne was het geen goed idee meer om daar nog langer te blijven. Alle Russische clubs zijn uitgesloten van Europees basketbal.

Meesseman ging nog voor de start van het WNBA-seizoen naar de Verenigde Staten. Normaal sluit ze pas in het midden van het seizoen aan. Ze ging aan de slag bij de Chicago Sky.

Ook was Meesseman op zoek naar een nieuwe Europese club. Fenerbahce kondigde haar aan op sociale media. Ook heeft de Turkse club uit Istanbul Breanna Stewart aangekondigd.