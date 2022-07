🎥 Belgian Lions trakteren tegenstander in WK-kwalificatie op afstraffing, fase met Obasohan doet monden openvallen

De Belgian Lions hebben uitgepakt in de WK-kwalificatie. Obasohan nam onze nationale ploeg bij de hand en die tekende ook meteen voor dé fase van de wedstrijd.

De ontmoeting met Slovakije was de eerste van twee wedstrijden in de WK-kwalificatiecampagne die de Belgian Lions in vier dagen tijd moeten afwerken. De Lions konden niet alle sterkhouders inzetten, maar konden wel rekenen op Retin Obasohan. Die had er wel zin in en onderstreepte dat met zijn achttien punten. Alle Belgen op het wedstrijdblad kwamen overigens tot scoren.

Het werd dus een prima collectieve prestatie tegen ht zwakke broertje van de poule. Slovakije moest van bij het begin de wet van de sterkste ondergaan en lag in het tweede kwart al volledig in de touwen. De Belgian Lions domineerden doorlopend en dat was ook te merken aan de score. Het werd 102-59. Dankzij deze overwinning plaatst België zich ook voor de tweede kwalificatieronde.

ALLE GELUK VAN DE WERELD VOOR OBASOHAN

Hét moment van de wedstrijd was er eentje met Obasohan in de hoofdrol. Bij de stand van 39-20 maakte die zich op voor een makkelijke dunk, maar hij gooide de bal tegen de achterkant van de ring. Een compleet mislukte dunk dus, die de basketbal de lucht in catapulteerde... Waarna de bal alsnog in het net viel! Verbazing alom en de twee punten kwamen dus toch achter de naam van Obasohan.