Transfer naar Limburg betekent terugkeer naar Belgische competitie voor Belgian Lion

Een Belgisch international keert terug naar de competitie uit eigen land. Limburg heeft een Belgian Lion kunnen strikken, zo kondigt het met veel trots aan.

Ze kondigen het bij Limburg United aan als een toptransfer: de terugkeer naar de Belgische competitie van Maximde de Zeeuw. De voorbije zes seizoen was De Zeeuw actief in het buitenland en veroverde hij titels in Tsjechië en in de Balkan.

Momenteel is de huidig kapitein van de Belgian Lions met de nationale selectie bezig aan de kwalificatiecampagne voor het WK basketbal. Na deze interlands en een vakantie begint De Zeeuw aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen met Limburg.

De international die op posities 4 en 5 kan uitgespeeld worden heeft bij Limburg United zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen.