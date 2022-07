Belgian Lions pakken uit met heuse stunt: WK-kwalificatiematch over twee dagen gewonnen

De volgende zege in de WK-kwalificatiecampagne van de Belgian Lions is dan toch een feit, na een heuse stunt over twee dagen.

De wedstrijd van de Belgian Lions in en tegen Servië werd zondagavond gestaakt. De Lions waren alvast prima aan de match begonnen: De Zeeuw legde aan voor een driepunter en Obasohan (foto) liet een 3-point-play noteren. Dit leidde tot een 3-6-voorsprong voor de Belgen.

Dat was ook de tussenstand toen na iets meer dan twee minuten het licht in de zaal in Niš uitging. Een technisch probleem lag aan de basis. De Serviërs trachtten het nog te herstellen, maar na meer dan een uur was het euvel nog altijd niet verholpen. Er zat voor de scheidsrechters weinig anders op dan de wedstrijd definitief te staken.

Maandag deel twee

Uiteindelijk werd beslist om op maandag verder te gaan spelen. De Serviërs en de Belgen ontliepen elkaar daarin lange tijd niet.

Op het einde van het derde kwart had de thuisploeg wel een aantal punten voorsprong, in het begin van het vierde kwart liep dat even op tot tien punten. De Lions bleven echter doorgaan en gingen er nog op en over. 73-74, een knappe stunt van de Belgen.