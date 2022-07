Ismaël Bako viert tegen Servië: "We kunnen van iedereen winnen"

Ismaël Bako was de uitblinker bij de Belgian Lions in de stuntzege in en tegen grootmacht Servië. "We hebben bewezen dat we van iedereen kunnen winnen", zei hij aan Sporza.

Dat was een ongelofelijke stunt van de Belgian Lions gisterenavond. In Servië wonnen ze met 73-74. In het begin van het laatste quarter stonden ze nog 10 punten achter. De uitblinker bij de Lions was Ismaël Bako. Hij scoorde 17 punten en plukte 6 rebounds.

"Alles was nogal last minute", zei Bako aan Sporza. "Maar we konden snel de klik maken en zijn er met dezelfde energie ingevlogen als zondag. Die energie was de sleutel tot de overwinning. We geloofden er allemaal in en hebben ervoor gevochten. We willen naar het WK. Voor sommigen is het ook de laatste kans. Ook zijn er jonge gasten die hun kans willen grijpen. Dit is een ideaal moment dus."

VERTROUWEN

Bij Servië speelde heel wat ervaring uit de NBA en EuroLeague mee. "Toch schrikte ons dat niet af", ging Bako verder. "Wij zijn individueel ook allemaal goed. Ook al hebben wij die ervaring niet zoals zij hebben. Met deze zege hebben we bewezen dat we van iedereen kunnen winnen. Ook als de tegenstander compleet is. De zege geeft ons ook vertrouwen voor het komende EK en de jaren nadien."