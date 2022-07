Oostende kent zijn tegenstanders voor de Champions League

Oostende kent zijn tegenstanders voor de groepsfase van de Champions League. De groepsfase start op 4 oktober.

In totaal doen 52 ploegen mee aan de Champions League. Eerst zijn er kwalificaties. Die starten op 21 september. Daarna volgt de groepsfase.

Oostende zit rechtstreeks in de groepsfase. Het is al hun 7e deelname. Ze zitten in Poule C. Hapoel Holon, Galatasaray en Legia Warschau zijn de tegenstanders.

Hapoel Holon is de kampioen van Israël. Ook haalden ze vorig jaar de Final 4 van de Champions League. Galatasaray werd vorig seizoen 3e in de Turkse competitie. Legia Warschau is de vicekampioen van Polen.

Als Oostende zijn groep wint, dan mogen ze rechtstreeks naar de 1/8-finales. Een 2e of 3e plaats leidt naar de barrages om zo een ticket voor de 1/8-finales af te dwingen.