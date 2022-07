🎥 Emma Meesseman leidt de Chicago Sky naar de overwinning en zorgt zo voor een verjaardagscadeau voor Julie Allemand

Na een nederlaag hebben de Chicago Sky weer aangeknoopt met de zege. De uitblinkster was Emma Meesseman met 20 punten. Zo zorgde ze mee voor een verjaardagscadeau voor Julie Allemand.

Tegen de Minnesota Lynx verloren de Chicago Sky nog met 81-78. Een dag later konden ze al revanche nemen. Ze moesten opnieuw aan de bak. Deze keer speelden ze tegen de Indiana Fever.

De wedstrijd kwam traag op gaan, maar in het begin van het 2e quarter hadden de Sky een kloof van 10 punten. Na de rust breidden ze die voorsprong verder uit. Het ging in het 3e quarter naar een verschil van 20 punten. Daarna kwam de overwinning nooit meer in gevaar voor de Sky.

Bij de Sky was Emma Meesseman de uitblinkster. Ze maakte 20 punten, plukte 6 rebounds en pakte uit met een mooi blok. Ook Julie Allemand deed haar duit in het zakje. Op haar verjaardag was ze goed voor 9 punten en 2 assists.