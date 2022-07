🎥 Emma Meesseman en Julie Allemand blijven met de Chicago Sky winnen

De Chicago Sky hebben gewonnen van de Los Angeles Sparks. Emma Meesseman en Julie Allemand kenden een vrij rustige avond.

In het 1e quarter namen de Los Angeles Sparks thuis het voortouw, maar de Chicago Sky bleven in de buurt en op het einde van het 1e quarter stonden ze vlakbij. Nadien namen de Sky het over en aan de rust stonden ze 9 punten voor.

De Sky controleerden in de 2e helft en ze gingen naar een kloof van 20 punten. Daardoor konden de speelsters in de basis extra rusten en konden de minuten gelijker verdeeld worden. Eindstand: 68-80.

Emma Meesseman had 9 punten, 3 assists en 3 steals. Met haar op het terrein liepen de Sky 13 punten uit. Julie Allemand deelde 3 assists uit en pakte 2 steals.