Julie Allemand en Emma Meesseman blijven comfortabel aan de leiding staan in WNBA na nieuwe overwinning

De NBA mag dan wel in het tussenseizoen zitten, de WNBA zit middenin het reguliere seizoen.

Bij de vrouwen verdedigt het Chicago Sky van Emma Meesseman en Julie Allemand de titel. Afgelopen nacht trokken ze naar Dallas voor een duel tegen de Dallas Wings.

Het werd een beklijvend duel met een verschil van slechts één punt aan de rust. Meesseman en Allemand trokken zelfs met een 65-59 achterstand het laatste kwart in maar ze trokken de scheve situatie helemaal recht, onder meer dankzij Meesseman die met haar 23 punten medetopscorer van de wedstrijd was. Ze zorgde ook voor 8 rebounds en 7 assists waardoor Chicago met 81-89 won.

Allemand en Meesseman moesten achteraf in Dallas nog handtekeningen utidelen en merken nu zelf dat ze populairder zijn dan ooit. "Overal waar we gaan dit seizoen, zien we een Belgische vlag. Het is altijd leuk om die steun te voelen aangezien er drie Belgen in het team zitten", klinkt het.