Chicago Sky wint nu ook nagelbijter met dank aan uitblinkster Meesseman en mag al zeker naar de play-offs

Door de afwezigheid van Vandersloot (hersenschudding) zijn de ogen bij Chicago Sky nu nog meer gericht op Emma Meesseman. Zij nam haar verantwoordelijkheid in de thuiswedstrijd tegen Seattle volledig op. Met 16 punten, 10 rebounds en 6 assists kon Meesseman een indrukwekkende balans voorleggen. Ze werd dan ook verkozen tot speelster van de wedstrijd.

@EmmaMeesseman is your Magellan Player of the Game!

Ook Julie Allemand verscheen aan de tip-off. Haar bijdrage bestond uit 4 punten, 2 rebounds en 2 assists. Bij één van haar scores verzilverde Allemand met een lay-up een botsende pass van Meesseman, zoals hieronder te zien is. Op dat moment werd het 69-60.

This bucket is brought to you by 🇧🇪