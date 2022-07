Opnieuw spannende match, opnieuw winst: Allemand en Meesseman blinken allebei uit bij Chicago Sky

Ook de spannende matchen winnen ze bij Chicago Sky. Met dank aan Allemand en Meesseman, allebei in een uitblinkersrol deze keer.

De ploeg van assistent-coach Ann Wauters ontving de Dallas Wings. Onder impuls van Emma Meesseman ging Chicago prima van start en leidde het na het openingskwart al met zeven punten. Die kloof bleef in het vervolg van deze WNBA-partij lange tijd status quo.

Dat het toch nog spannend werd, kwam omdat Dallas in het vierde kwart wel sterk kwam opzetten. Met een kleine vier minuten te gaan, leidden de bezoekers zelfs met 79-80. De 'Belgian Connection' stond toen weer op: pass Meesseman naar de buitenkant, driepunter Allemand en 82-80. Beide Belgische speelsters zouden 13 punten scoren. Meesseman deed daar nog 9 assists en 5 rebounds bij, Allemand 6 assists en 2 rebounds.

Jules getting hot 🔥 pic.twitter.com/affKXhPV4P — Chicago Sky (@chicagosky) July 23, 2022

Chicago was hierna weer gelanceerd en won nog met 89-83. De zesde overwinning op rij in de competitie. Het volgende duel wordt in een ander kader afgewerkt. In de Commissioner's Cup staan de leiders in de twee Conferences halfweg het seizoen tegenover mekaar. Chicago kan dan al een eerste prijsje pakken.