De Chicago Sky met Emma Meesseman en Julie Allemand weten nog eens wat verliezen is

De Chicago Sky hebben nog eens verloren. Ze verloren nog eens na 6 zeges op rij.

Ze waren al 6 wedstrijden op rij ongeslagen. De Chicago Sky stonden dan ook ruim aan de leiding in het klassement. Hun volgende opdracht was tegen de New York Liberty. De Liberty stond bijna de hele 1e helft voor. In het midden van het 2e quarter stonden ze bijna 10 punten voor, maar de Sky kwamen weer langszij en gingen met 1 punt voorsprong de rust in.

Na de rust gingen de Liberty door op hun elan. Ze kwamen weer enkele punten voor en naar het einde van de 3e quarter toe stonden ze 6 punten voor. In het laatste quarter leken ze te controleren, maar de Sky kwam terug en sloeg ook een kloofje. We gingen naar een thriller. Daarin hield de Liberty het hoofd het meest koel. Een ultieme driepunter van Emma Meesseman lukte niet.

JULIE ALLEMAND OPNIEUW IN DE BASIS

Bij de Sky was Meesseman goed voor 8 punten, 4 rebounds en 2 assists. Julie Allemand stond voor de 4e wedstrijd op rij in de basis. Courtney Vandersloot had nog steeds last van een hersenschudding. Allemand maakte 4 punten en pakte 3 steals.