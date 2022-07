Ann Wauters is vol lof over Emma Meesseman: "Ze is bepalend zonder egoïstisch te zijn"

Emma Meesseman speelt in de WNBA bij de Chicago Sky. Ann Wauters is daar assistent-coach en heeft bij Sporza veel lof voor Meesseman.

In de WNBA zijn de Chicago Sky goed bezig. Ze staan aan de leiding. Emma Meesseman staat elke wedstrijd in de basis en is regelmatig topscorer van de ploeg. Soms heeft ze ook de meeste assists achter haar naam staan. Ook Julie Allemand doet haar duit in het zakje en is de 2e point guard van de ploeg.

Bij de Sky is Ann Wauters assistent-coach. Bij Sporza sprak ze haar lof uit aan het adres van Meesseman: "Ze is zo bepalend voor de ploeg. En dat op een niet-egoïstische manier, wat zeldzaam is. Daarom is ze ook een belangrijke pion. Hopelijk kunnen we opnieuw kampioen worden."

Ook had Wauters het over haar coachingcarrière. "Motiveren, coachen en positief zijn, ligt me wel", zei ze. "Misschien dat ik later hoofdcoach kan worden, maar daarvoor moet ik eerst verschillende stappen zetten. Assistent-coach bij de Sky is de 1e."