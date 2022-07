WK-voorbereiding Belgian Cats bekend: 9 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK

De Belgian Cats kijken geleidelijk uit naar het WK. Ze kennen ondertussen hun oefenprogramma.

De 1e oefenwedstrijd van de Belgian Cats is in Leuven. Daar spelen ze op 20 augustus tegen Servië. Een dag later spelen ze opnieuw tegen elkaar. Dan is de wedstrijd in Mechelen. Op 26 augustus volgt een wedstrijd in Kortrijk tegen Puerto Rico. Een dag later spelen de Cats in Oostende tegen China.

Nadien trekken de Cats naar Frankrijk. Daar spelen ze in Pau op 1 en 2 september telkens tegen Frankrijk. 2 dagen later trekken beide landen naar Kortrijk om tegen elkaar te spelen.

Op 9 september reizen de Cats naar Sydney. Een week later spelen ze op 16 en 18 september nog 2 oefenwedstrijden. Eerst tegen Japan. Dan tegen Australië.

Het WK is van 22 september tot 1 oktober in Sydney. In de groepsfase spelen de Cats tegen China, Bosnië en Herzegovina, Puerto Rico, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Daarna begint de knock-outfase op 29 september met de kwartfinales.