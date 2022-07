Meesseman en Allemand moeten na gemiste start Commissioner's Cup aan andere topploeg laten

De twee ploegen die in hun Conference het beste rapport kunnen voorleggen, spelen halfweg het seizoen in de Commissioner's Cup. Een nieuwigheidje dat de WNBA sinds vorig seizoen introduceerde. Dit seizoen kwam het Chicago van Meesseman en Allemand hiervoor in aanmerking.

Het mocht het op eigen terrein in de Commissioner's Cup opnemen tegen Las Vegas Aces. Het werd een blitzstart voor Las Vegas en een totaal gemiste start voor Chicago Sky: na nog geen twee minuten stond het 0-13. Chicago moest dus achtervolgen en kwam nog tot op zeven punten, maar kon de kloof niet helemaal goedmaken.

